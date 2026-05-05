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Frasi del film La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler

Frasi e dialoghi dal film

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Se avete una mentalità chiusa, per coerenza, fate sì che la bocca abbia la stessa sorte.

Se avete una mentalità chiusa, per coerenza, fate sì che la bocca abbia la stessa sorte.

‐ Anonimo ‐

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