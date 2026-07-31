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Frasi del film Lolita (1962)
- Clare Quilty : Il mio motto è: sii preparato.
- Clare Quilty : Le farò avere il permesso per assistere alle esecuzioni, le piacerebbe? Solo lei lì, e nessun altro. Potrà guardare, guardare! Le piace guardare? Senta, poiché poche persone sanno... che la sedia è dipinta di giallo, lei sarebbe l'unico a saperlo. Pensi ai suoi amici, lei potrebbe dirgli che... [ultime parole]