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Frasi del film Lolita (1962)

Frasi e dialoghi dal film

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Sorpassa le persone che si fermano a causa della disperazione. [Outrun the people who stop because of despair]

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Muhammad Ali

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