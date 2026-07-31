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Frasi del film Quella nostra estate

Frasi e dialoghi dal film

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Se la guerra non viene buttata fuori dalla storia dagli uomini, sarà la guerra a buttare fuori gli uomini dalla storia.

Gino Strada

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Chi controlla il passato controlla il futuro. | Chi controlla il presente controlla il passato.

Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato.

George Orwell

George Orwell

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