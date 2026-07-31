Frasi del film Quella nostra estate

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Chi controlla il passato controlla il futuro.
Chi controlla il presente controlla il passato.
È pace nel corpo e nell'anima, è assaporare l'anteprima del paradiso (come gli uomini se lo immaginano) Leggi di più
È vero, ciò che può essere classificato come balordaggine non può essere motivo per non venire perdonato, ma ciò che oltrepassa tale classifica anche... Leggi di più
Avrebbe dovuto essere così: il cinema... un modo diverso di educare... ma i più hanno svenduto questo valore per gli incassi... Leggi di più
Cara Giusy, io sono sempre stata del parere che il mondo rimane ai giovani ed é su di loro che dobbiamo riporre tutta la nostra attenzione. Purtroppo,... Leggi di più
I topi sono oggi gli uomini ignoranti. Non si affidano alla Scienza e ai suoi risultati e Studi secolari. Vedi ad es. TRUMP, j MAGA, CHI CREDE NEL NULLA... Leggi di più
Scienza unico forte alleato per Omo Sapiens. Topi e ignoranti sono i nemici. Ad es. I negazionisti dei vaccini, del clima. Uomini cechi e malvagi non... Leggi di più
.... e la vera cultura, oggi, ha fatto la stessa fine:. .. è stata
"rosa dai topi".
SIC !!! Leggi di più
Fra i tanti scopi... anche questo ha un suo, intrinseco valore: il rispetto per la fatica umana, qualunque essa sia. Leggi di più