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Frasi del film Sentieri selvaggi
- Martin: Ma credete che avremo ancora qualche probabilità di trovarla?
Ethan: Gli indiani inseguono una cosa finché credono d'averla inseguita abbastanza, poi la piantano. Lo stesso succede quando fuggono: non si rendono conto che ci possa essere qualcun altro che continua a inseguire la sua preda. Quindi li troveremo alla fine, te lo prometto. Li troveremo: questo è sicuro come il sorgere del sole.