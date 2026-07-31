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Frasi del film Sentieri selvaggi

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Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. [Frase originale: You only live once, but if you do it right, once is enough]

Mae West

Mae West

Ammóre veràce s'appicceca é fa pàce. [Amore vero litiga e fa pace]

Ammóre veràce s'appicceca é fa pàce. [Amore vero litiga e fa pace]

Proverbio napoletano

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