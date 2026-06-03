DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film Un lupo mannaro americano a Londra
- Jack Goodman : Gente cordiale, vero?
- Giocatore di scacchi : [Barzelletta] Dunque, c'era un magnifico aereo che stava volando sull'Atlantico diretto verso New York, era pieno di gente delle Nazioni Unite! A metà strada sopra l'oceano, si accorgono che manca la benzina, allora sono costretti ad alleggerire l'aereo e buttano fuori tutti i bagagli, ma questo non basta ancora! Allora buttano fuori anche i sedili, ma risulta ancora troppo pesante! Un francese va verso lo sportello e grida: "Vive le France!" e salta fuori! Si fa avanti un inglese e impietrito grida: "God save the Queen!" e si butta giù, ma il pilota dice che bisogna ancora alleggerire l'aereo! A questo punto si alza il delegato del Texas, si guarda in giro e grida: "Ricordati di Alamo!"... e butta giù un messicano!! Ah! Ah! Ah!
- David Kessler : Non era un maniaco... Era un animale... Un lupo...
- David Kessler : [Risvegliandosi dall'incubo sui mostri nazisti] Oh, santa merda!
-
- Dottor Hirsch : Ho cercato di indagare sull'aggressione, non ho trovato niente. Il caso è chiuso e il fascicolo è stato collocato sotto chiave. Le ferite di David erano state medicate prima che arrivasse qui. Ma risulta che... nessun medico l'abbia curato prima di me! Il giovane che è morto sta sottoterra e non può aiutarci. Bene, allora sono andato al pub di East Proctor, oggi, e mi sono convinto di due cose: hanno mentito. Non c'erano testimoni e nessun maniaco era in libertà! La gente di quel paese nasconde quello che è successo lassù. [...] David ha subito un forte trauma, ma io ho constatato una nevrosi di massa lassù, a East Proctor. Se gli abitanti credono che Jack Goodman sia stato ucciso da un uomo-lupo, perché David non deve crederci? Perciò se è sopravvissuto all'aggressione di un lupo mannaro, non diventerà egli stesso un lupo mannaro al prossimo plenilunio? Ah, non intendo dire che se ne andrà in giro a carponi ululando alla luna, ma... in uno stato mentale da potersi far male, e farne agli altri.