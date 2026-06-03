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Frasi del film Un lupo mannaro americano a Londra

Frasi e dialoghi dal film

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A volte si ringrazia anche chi ci fa del male, perché costringendoci a cambiare strada, ci fa conoscere mondi migliori.

A volte si ringrazia anche chi ci fa del male, perché costringendoci a cambiare strada, ci fa conoscere mondi migliori.

Caterina Kotia Marchese

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