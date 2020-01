Ricevi gratis la frase di domani Leggere ogni mattina una breve frase o un aforisma fornisce ispirazione e fa iniziare la giornata con uno spunto riflessivo. Iscriviti gratis.

La frase del giorno domenica 26 gennaio 2020

Vorrei ricordare quello che ci ha insegnato la storia. È scritto in grande su qualsiasi museo dell'Olocausto: la persecuzione degli ebrei non è iniziata con gli assassinii, ma con le parole. Corriere della Sera, 6 febbraio 2018, intervista di Elena Tebano

Breve biografia di Rula Jebreal

Coraggiosa e talentuosa, Rula Jebreal è nota in Italia e all'estero come una giornalista impegnata costantemente su temi politici scottanti e di grande attualità. Prima di diventare una nota commentatrice è stata attiva come volontaria nei campi profughi; ha studiato medicina a Bologna ma si è poi lasciata alle spalle tale percorso accademico per interessarsi al giornalismo e alla cronaca estera, soprattutto ai conflitti che riguardano il Medio Oriente. Chi è Rula Jebreal? Abbiamo raccolto in questa breve biografia le notizie...continua la lettura su Biografieonline.it

