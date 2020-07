Katheryn Elizabeth Hudson nasce a Santa Barbara (California, USA) il giorno 25 ottobre 1984. Figlia di due pastori metodisti, Katy Perry cresce ascoltando musica gospel. All'età di 15 anni ha già in sé la determinazione necessaria per seguire la carriera musicale. Inizia a lavorare per qualche tempo a Nashville con alcuni importanti autori e compositori professionisti: a 17 anni Katy entra in contatto con il leggendario produttore e songwriter Glen Ballard, che per alcuni anni la guida, intuisce e sviluppa il suo talento nonché le...continua la lettura su Biografieonline.it