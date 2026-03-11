Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Aforisma di Edmond Rostand

Io parto per strappare una stella al cielo e poi, per paura del ridicolo, mi chino a raccogliere un fiore.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Edmond Rostand

Edmond Eugène Alexis Rostand nasce a Marsiglia (Francia) il giorno 1 aprile 1868. Poeta e drammaturgo, deve la sua celebrità soprattutto all'opera teatrale Cyrano de Bergerac. La famiglia appartiene alla borghesia marsigliese; compiuti i primi studi nella sua città natale, Rostand si traferisce a Parigi per studiare diritto. Si...
continua leggendo la:
Biografia di Edmond Rostand su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail