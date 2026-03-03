DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Tommaso d'Aquino
Breve biografia di Tommaso d'Aquino
Tommaso nasce verso la fine del 1225 dal conte d'Aquino, nel castello di Roccasecca.
All'età di diciotto anni contro la volontà del padre e addirittura inseguito dai fratelli che avrebbero voluto sequestrarlo, entra nell'ordine dei Predicatori di San Domenico.
Completa la sua formazione a Colonia, alla scuola di S. Alberto Magno, e...
