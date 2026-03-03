Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Tommaso d'Aquino

La donna è un errore della natura, [...] con la sua eccessiva secrezione di liquidi e la sua bassa temperatura essa è fisicamente e spiritualmente inferiore, [...] è una specie di uomo mutilato, fallito e mal riuscito, [...] la piena realizzazione della specie umana è costituita solo dall'uomo.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Tommaso d'Aquino

Tommaso nasce verso la fine del 1225 dal conte d'Aquino, nel castello di Roccasecca. All'età di diciotto anni contro la volontà del padre e addirittura inseguito dai fratelli che avrebbero voluto sequestrarlo, entra nell'ordine dei Predicatori di San Domenico. Completa la sua formazione a Colonia, alla scuola di S. Alberto Magno, e...
continua leggendo la:
Biografia di Tommaso d'Aquino su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail