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Citazione dal film Il Grande Lebowski di Drugo
Drugo
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Los Angeles, 11 settembre 1991. Jeffrey Lebowski detto Drugo (The Dude in lingua originale), è un fannullone che vivacchia senza troppi problemi tra partite di bowling con gli amici Walter Sobchak e Donny, fumate di marijuana e grandi quantità di White Russian. La sua vita disimpegnata è improvvisamente sconvolta dalla visita di due scagnozzi del magnate del porno Jackie Treehorn, che chiedono di pagare i debiti che sua moglie ha provocato ai danni del magnate. Solo dopo capiscono di aver sbagliato obiettivo, a causa di un'omonimia...Leggi di più
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