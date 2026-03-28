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Citazione dal film Il Grande Lebowski di Drugo

Sai, questo... questo è un caso molto, molto complicato, Maude. Un sacco di input e di output. Sai, fortunatamente io rispetto un regime di droghe piuttosto rigido per mantenere la mente, diciamo, flessibile.

Dal film

Il Grande Lebowski
Drugo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Los Angeles, 11 settembre 1991. Jeffrey Lebowski detto Drugo (The Dude in lingua originale), è un fannullone che vivacchia senza troppi problemi tra partite di bowling con gli amici Walter Sobchak e Donny, fumate di marijuana e grandi quantità di White Russian. La sua vita disimpegnata è improvvisamente sconvolta dalla visita di due scagnozzi del magnate del porno Jackie Treehorn, che chiedono di pagare i debiti che sua moglie ha provocato ai danni del magnate. Solo dopo capiscono di aver sbagliato obiettivo, a causa di un'omonimia...Leggi di più

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La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha un senso, indipendentemente da come andrà a finire. [Hope is not the conviction that something will turn out well but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns...

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Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di ciò che "poteva essere". | Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato.

Non lasciatevi ingannare dalla nostalgia di ciò che "poteva essere". Non poteva essere nient'altro. Altrimenti lo sarebbe stato.

‐ Anonimo ‐

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