Bella Milano, si se putess' vedé. Manco 'nu panno spaso orientativo!

Citazione dal film FF SS Cioè che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene di Onliù Caporetto
[Traduzione: "Bella Milano, se si potesse vedere. Nemmeno un panno steso per orientarsi!" - Riferendosi al fatto che c'è una fitta nebbia che nasconde la città]
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Dopo il successo de Il pap'occhio, Renzo Arbore è a caccia di idee fresche per un nuovo film. Mentre girovaga senza meta per le strade di Roma ne discute con Luciano De Crescenzo, il quale, accortosi della scarsa vena dell'amico, si lascia andare a una previsione: solo un miracolo di San Gennaro potrebbe regalare la giusta ispirazione ai due. Così discutendo, i due si ritrovano a sostare in prossimità di un semaforo. Proprio qui, una folata di vento fa cadere in strada una gran mole di fogli, raccolti i quali, Arbore e De Crescenzo...Leggi di più
