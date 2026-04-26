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Dialogo dal film Innamorato pazzo

Barnaba: Senti ma tu da che paese vieni che non conosci il mare?

Cristina: Da uno stato al centro dell'Europa. È così piccolo che per vederlo sul mappamondo ci vuole la lente.

Barnaba: La Francia?

Cristina: Ma per vedere la Francia ci vuole la lente?

Barnaba: Eh, io ho un mappamondo piccolo così!

Dal film

Innamorato pazzo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Cristina, principessa del piccolo regno di Saint Tulipe, è in visita di stato a Roma con tutta la sua famiglia reale. Famiglia dal sangue blu però anche a corto di soldi e alla disperata ricerca della esorbitante somma di 50 miliardi di lire, tanto che ormai Cristina è promessa in sposa a un ricco miliardario (un fabbricante di cannoni militari) per evitare il fallimento del reame. Annoiata e ribelle si allontana di nascosto dalla villa dove alloggia e decide di farsi un giro per Roma. Salendo su un autobus come tanti incontra chi le...Leggi di più

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Eppure resta che qualcosa è accaduto, forse un niente che è tutto.

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