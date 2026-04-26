La verità è che la verità fa cagare. Noi viviamo in una cloaca morale di menzogne.

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Sam Leonard è un nuovo studente della Bridgeport High School. Nel suo primo giorno, il ragazzo viene umiliato dal bullo Kyle Plunkett, ma diventa amico di Annie Dray, e si innamora della fidanzata di Kyle, Vicki Sanders. Per diventare popolare fra i suoi compagni, e possibilmente conquistare la bella Vicky, Sam comincia a raccontare una serie di improbabili bugie. Sam racconta di aver guidato una Porsche, che il padre è una rock star, che il cane gli ha mangiato i compiti, che non ha mai sbagliato un tiro a basket, che sia Vicki...Leggi di più

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