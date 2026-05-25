DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frasi del film 134 modi per innamorarsi
- tizio dell'appuntamento al buio : Cerco una persona per condividere una relazione d'amore... con me e mia moglie!
- Mary Anne : Vedete quella ragazza? Crede di sapere quello che fa, e invece non lo sa. Si comporta come una... poco di buono. E lui lo sa: forse sta pensando di portarla a letto, di strapparle i vestiti di dosso, ma... non sta pensando: "Magari potrei innamorarmi di lei".
Esempio numero 2: lei è...un incubo! Lui sta pensando: "Voglio tapparle la bocca e gettarla dalla finestra!".
Ma ora... guardate questa ragazza. Lui è come ipnotizzato, vuole chiederle di uscire, i suoi amici lo stanno incoraggiando... perché lei è sicura di sé.
-
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 48 • Pagina: 1 di 5
TemiPuoi trovare le frasi del film 134 modi per innamorarsi anche in questi temi:
Ipnosi Incoraggiamento Matematica Assurdo Farmacie Concentrazione Pasta Stima Divorzio Arroganza Imbarazzo Trappole Letto Disgrazie Trenta