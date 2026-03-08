Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film Il compagno don Camillo

Don Camillo: Ma cos'ha? [Vedendo Peppone soccorso da i compagni]

Brusco: Ha vinto la gara della vodka.

Don Camillo: Oh, m'ero scordato.

[...]

Don Camillo: Peppone, guardami, rispondimi sono io don... Donizetti.

Peppone: C'a t' vegn un cancher

Don Camillo: Ah, m'ha riconosciuto, buon segno.

Dal film

Il compagno don Camillo

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Il compagno don Camillo: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il compagno don Camillo:

Frasi del film Il compagno don Camillo Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Luigi Comencini Il compagno don Camillo su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
L'anno in cui si svolge la storia non è precisato, ma stando agli avvenimenti "sovietici" mostrati nel corso del film, dovrebbe trattarsi di un periodo compreso fra l'estate e l'autunno 1964. Il paese di Brescello sta per essere gemellato, fra mille polemiche, con una cittadina russa. Per favorire il gemellaggio, i sovietici hanno inviato in regalo un loro trattore, che però non si decide a mettersi in moto. Finita la cerimonia ufficiale fra l'ironia generale, Peppone fa appello a tutta la sua abilità di meccanico per tentare di...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Luigi Comencini Luigi Comencini
Domenico Modugno Domenico Modugno
Gino Cervi Gino Cervi

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.

George Bernard Shaw

George Bernard Shaw

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail