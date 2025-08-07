Citazione dal film Qualunquemente di Cetto La Qualunque

Cetto La Qualunque

Qualunquemente: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Cetto La Qualunque (ruolo interpretato da Antonio Albanese)

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Dopo una lunga latitanza all'estero, lo sgrammaticato imprenditore Cetto La Qualunque torna in Calabria con la sua nuova famiglia: una ragazza sudamericana e la figlia di quest'ultima.



Ritrovata la moglie Carmen ed il figlio Melo, Cetto dovrà difendere le sue proprietà, fatte di abusi, illegalità e soprusi, minacciate da un'ondata di legalità e dalla possibilità che il suo avversario onesto Giovanni De Santis possa vincere le elezioni.



Sostenuto da parenti e "clienti", Cetto deciderà quindi di entrare in politica e candidarsi a...Leggi di più

