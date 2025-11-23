Aforismi
Citazione dal film Nell'anno del Signore di Pasquino

Solo sul sangue viaggia la barca della rivoluzione!

Dal film

Nell'anno del Signore
Pasquino

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Roma, 1825: è in corso il pontificato di Leone XII, caratterizzato da una politica reazionaria e intransigente, in cui la repressione di qualsiasi forma di libertà individuale è attuata da uno stato di polizia e dalle trame del subdolo cardinale Agostino Rivarola. Gli ebrei sono costretti a rimanere rinchiusi nel Ghetto e continuamente umiliati da forzati tentativi di conversione; la polizia fa rispettare un rigido coprifuoco; perfino gli osti sono obbligati a servire il vino al di fuori dei cancelli delle osterie, per evitare che...

