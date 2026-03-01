DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Super Size Me di Voce narrante
Avete sentito che cos'ha appena detto? «Siamo parte del problema»! La lobby di Coca-Cola, Heinz, Smucker's, Kellogg's, Nestle, Kraft, Hershey's, Sara Lee, Cadbury, General Meals, Seagram, Welch's, Wise, Birds Eye, Lance, Cambell's, Carvel, Mars, Ocean Spray, Hormel, Dannon e Pepsi ha detto: «Siamo parte del problema». Però, stiamo facendo progressi...
Voce narrante
Spurlock è stato controllato da tre medici: un generico, un cardiologo, un gastroenterologo. Lo hanno seguito per tutta la durata della prova, registrando i cambiamenti e gli effetti occorsi nel mese dell'esperimento. Tutti e tre i dottori hanno dichiarato che Spurlock era perfettamente nella media come stato fisico, che avrebbe riscontrato effetti negativi sul suo corpo, come un lieve aumento ponderale e del tasso di colesterolo, ma nessuno dei tre si sarebbe aspettato niente di così drastico (uno dei tre aveva anche detto "il corpo...Leggi di più