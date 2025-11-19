Aforismi
Citazione dal film Polar Express di Babbo Natale

L'amicizia è il dono più grande.

Dal film

Polar Express
Babbo Natale

Breve trama del film

[da Wikipedia]
È la notte di Natale e un bambino di quasi dieci anni si addormenta, fortemente convinto che sotto l'albero i regali verranno messi dai suoi genitori e non da Babbo Natale, a cui non crede affatto. Proprio pochi minuti prima di mezzanotte, sulla strada che costeggia la sua casa si ferma un treno a vapore magico, il Polar Express. Al ragazzo viene detto che tale mezzo porta i bambini al Polo Nord, alla Città del Natale. Nonostante non creda alle storie su Babbo Natale, decide di salire a bordo e conosce una simpatica ragazzina di...Leggi di più

Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo.

Albert Einstein

