Citazione dal film Tre uomini e una gamba di Giovanni

Giovanni

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Tre uomini e una gamba: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Aldo, Giovanni e Giacomo, commessi di un negozio di ferramenta milanese parte della catena Il paradiso della brugola, devono andare a Gallipoli, dove avrà luogo il matrimonio di Giacomo con Giuliana, terza figlia del cavalier Eros Cecconi, un volgare ed irascibile imprenditore romano, proprietario della suddetta catena di negozi nonché padre delle rispettive consorti di Aldo e Giovanni.



I tre devono anche portare all'anziano imprenditore il suo ultimo acquisto: una scultura di legno a forma di gamba realizzata da Michael Garpez,...Leggi di più

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