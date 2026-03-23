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Dialogo dal film Sapore di mare 2 - Un anno dopo

Romildo Bettazzi: Madonna come balli! Sei una bomba! Sei meglio di Diana George, meglio di Sophia, meglio di Jayne Mansfield!

Susan [ubriaca]: Eh! Eh! Soprattutto meglio del tuo moglie!

Dal film

Sapore di mare 2 - Un anno dopo

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Sapore di mare 2 - Un anno dopo: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Estate 1965 (Nella realtà 1966. Vedi sezione Curiosità qui): dopo un anno, il gruppo della Capannina si ritrova sulla spiaggia di Forte dei Marmi, in Versilia. Anche in questo film ci sono le classiche avventure sentimentali, i soliti scherzi da spiaggia, le nuove coppie e lo scioglimento di altre coppie... Tuttavia, questo sequel, la cui trama è incentrata su tre storie d'amore, tutte complicate da equivoci di vario tipo, si distingue dal capitolo precedente per un "taglio" più sentimentale delle vicende.

Anche il cast è un po'...Leggi di più

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Ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro.

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Oscar Wilde

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