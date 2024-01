Dialogo dal film Billy Elliot

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulla mamma

Commenta

Billy Elliot: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Billy Elliot:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Billy ha undici anni, è orfano di madre dall'età di 8 anni e vive con la nonna, il padre e il fratello (quest'ultimi sono entrambi minatori). Costretto dal padre a fare boxe, scopre in realtà una grande passione per la danza, che si scontra con i pregiudizi dell'epoca (gli anni '80) che vedono nella danza maschile un avviamento pratico all'omosessualità, e in quest'ultima una colpa.



La mancanza di una donna in casa è evidente, con continue discussioni, una forte tensione rincarata dallo sciopero a oltranza e con il sorgere di...Leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi