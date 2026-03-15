Citazione dal film Spy Game

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Spy Game: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

Nathan Muir è un agente operativo CIA che, come dicono i suoi capi, "ha sempre portato a termine la sua missione", con qualunque mezzo e a qualunque costo, in nome del "bene supremo": la difesa degli interessi statunitensi nel mondo.



Siamo nel 1991; dopo la fine del regime sovietico gli obiettivi strategici USA si sono focalizzati su altri punti di tensione e lui è ormai giunto al termine di una carriera che lo ha visto nei punti caldi della Guerra Fredda. Sogna di ritirarsi "in un posto caldo" da acquistare con i "risparmi di una...Leggi di più

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