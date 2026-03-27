È difficile dimenticare chi ti ha dato molto da ricordare.

Citazione dal film Colpa delle stelle di Hazel Grace Lancaster
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Hazel Grace Lancaster, una diciassettenne affetta da cancro, è obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto, durante questi incontra e si innamora Augustus Waters, un ex giocatore di basket con una gamba amputata.
Hazel fa conoscere ad Augustus il suo romanzo preferito, Un'afflizione imperiale. La passione comune per il romanzo li porta ad Amsterdam, dove hanno un burrascoso incontro con l'autore, Peter Van Houten, ormai alcolizzato. Là Augustus rivela a Hazel di essere nel corso di una grave ricaduta diagnosticata...Leggi di più
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