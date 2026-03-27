È difficile dimenticare chi ti ha dato molto da ricordare.

Hazel Grace Lancaster

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul dimenticare

Frasi romantiche

Commenta

Colpa delle stelle: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Hazel Grace Lancaster (ruolo interpretato da Shailene Woodley) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Hazel Grace Lancaster, una diciassettenne affetta da cancro, è obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto, durante questi incontra e si innamora Augustus Waters, un ex giocatore di basket con una gamba amputata.



Hazel fa conoscere ad Augustus il suo romanzo preferito, Un'afflizione imperiale. La passione comune per il romanzo li porta ad Amsterdam, dove hanno un burrascoso incontro con l'autore, Peter Van Houten, ormai alcolizzato. Là Augustus rivela a Hazel di essere nel corso di una grave ricaduta diagnosticata...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Trailer del film Colpa delle stelle

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi