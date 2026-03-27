Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Colpa delle stelle di Hazel Grace Lancaster

È difficile dimenticare chi ti ha dato molto da ricordare.

Dal film

Colpa delle stelle
Hazel Grace Lancaster

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Colpa delle stelle: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Hazel Grace Lancaster (ruolo interpretato da Shailene Woodley) e scopri di più sul film:

Frasi del film Colpa delle stelle Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Josh Boone Colpa delle stelle su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Hazel Grace Lancaster, una diciassettenne affetta da cancro, è obbligata dai genitori a frequentare un gruppo di supporto, durante questi incontra e si innamora Augustus Waters, un ex giocatore di basket con una gamba amputata.

Hazel fa conoscere ad Augustus il suo romanzo preferito, Un'afflizione imperiale. La passione comune per il romanzo li porta ad Amsterdam, dove hanno un burrascoso incontro con l'autore, Peter Van Houten, ormai alcolizzato. Là Augustus rivela a Hazel di essere nel corso di una grave ricaduta diagnosticata...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Willem Dafoe Willem Dafoe
Shailene Woodley Shailene Woodley

Trailer del film Colpa delle stelle

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

La morte mette fine alla vita, non ad una relazione.

Mitch Albom

Le cose più belle nella vita non sono cose. | Sono persone, posti, ricordi, sorrisi ed emozioni.

Le cose più belle nella vita non sono cose. Sono persone, posti, ricordi, sorrisi ed emozioni.

‐ Anonimo ‐

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail