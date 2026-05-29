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Citazione dal film Jobs di Steve Jobs

Non dobbiamo guardare alla concorrenza e pensare di farlo meglio. Dobbiamo guardare alla concorrenza e pensare di farlo diversamente.

Dal film

Jobs
Steve Jobs

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film si apre nel 2001 con uno Steve Jobs anziano, che introduce l'iPod ad una riunione alla Apple Town Hall.

Con un flashback l'azione si sposta nel 1974. Steve, pur frequentando le lezioni universitarie sotto l'egida di Dean Dudman Jack, aveva già abbandonato gli studi a causa dell'elevato costo delle tasse scolastiche. Jobs era particolarmente interessato ad un corso di calligrafia.

Si incontra con il suo amico Daniel Kottke, entusiasta nel vederlo in possesso di una copia di Be Here Now, libro di Richard Alpert....Leggi di più

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