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Dialogo dal film Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato

Gollum: Beh, prima Baggins. [giocano agli indovinelli]

Bilbo Baggins: Trenta bianchi cavalli su un colle rosso, mordono il freno, battono il terreno ma nessuno si è mosso.

Gollum: ... I denti? I denti! Oh sì, Tesssoro! Ma noi, noi ne abbiamo soltanto nove. Tocca a noi: non ha voce e grida fa, non ha ali e a volo va, non ha denti e morsi dà, non ha bocca e versi fa?

Bilbo Baggins: ... Un momento solo.

Gollum: Oh oh! Noi lo sappiamo, lo sappiamo! Sta zitto!

Bilbo Baggins: Il vento... è il vento, il vento sì.

Gollum: Molto astuti gli Hobbittis, molto astuti...

Bilbo Baggins: [Punta la spada verso Gollum] Un contenitore senza coperchio, chiave o cerniera, eppure è scrigno che cela una dorata sfera.

Gollum: ... ehm no, contenitore... contenitore, coperchio, chiave.

Bilbo Baggins: Allora?

Gollum: Oh è un gran brutto... contenitore, chiave...

Bilbo Baggins: Ti arrendi?

Gollum: Oh dacci un pò di tempo, Tessoro, dacci un pò di tempo! ...Aaaah! Le uova! Le uova! Umide e fragranti piccole uova! Ahahah sì, la nonna ci ha insegnato a succhiarle, sì. Ne abbiamo uno per te; questa cosa ogni cosa divora, uccelli, bestie, fauna e flora, il ferro mangia, l'acciaio stritola, la dura pietra infine sgretola. Rispondici.

Bilbo Baggins: Sì eh... dammi un pò di tempo, per favore, io te ne ho dato un bel pò ...questa non la so.

Gollum: Esso è gustoso. Esso è squisitooo e croccante!

Bilbo Baggins: Fammi pensare! Fammi pensare, è che...

Gollum: E' bloccato. Bagginsis è bloccato. Tempo scaduto.

Bilbo Baggins: Il tempo! La risposta è il tempo. Non era difficile.

Gollum: Ultima domanda, ultima occasione.

Bilbo Baggins: Va bene.

Gollum: Domandaci. DOMANDACI!

Bilbo Baggins: Sì, sì, d'accordo! [Si tocca la tasca] Che cosa ho io nella mia tasca?

Gollum: ...Così non vale, così non vale! E' contro le regole! Ora faccene un'altra!

Bilbo Baggins: No no no, tu hai detto fammi una domanda, beh questa è la mia domanda: che cosa ho io nella mia tasca?

Dal film

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
La prima scena si apre sulla contea, terra degli hobbit, dove vive Bilbo Baggins. E anziano e sta scrivendo un libro in cui vuole raccogliere le sue memorie. I suoi ricordi si addensano sul regno dei nani governato dal re Thror situato dentro alla Montagna Solitaria. E un regno ricchissimo e al massimo del suo splendore. I nani hanno scavato in profondità e sono riusciti ad accumulare una grande quantità di oro. Proprio questa ricchezza ha attirato un drago, Smaug, che spazza via i nani e si insinua facendo la sua tana dentro alla...Leggi di più

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È una cosa ben schifosa, il successo. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini.

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Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] | Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

Se sognare un poco è pericoloso, la sua cura non è sognare meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo. [Altra versione] Se un po' di sogno è pericoloso, quel che ce ne guarisce non è sognare di meno, ma di più, fare tutto il sogno.

Marcel Proust

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