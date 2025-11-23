Aforismi
Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re

Gollum: Sveglia! Sveglia, su! Sveglia, dormiglioni! Dobbiamo andare, sì. Dobbiamo andare subito.

Sam: Non avete dormito, padron Frodo? Io, invece, anche troppo. Dev'essere tardi.

Frodo: No. Non é tardi. Non é nemmeno mezzodì. Si fanno più buie, le giornate.

Gollum: Forza! Dobbiamo andare. Non c'è tempo.

Sam: No, prima padron Frodo deve mangiare qualcosa.

Gollum: Non c'è tempo da perdere, sciocco.

Sam: Ecco. Tenete.

Frodo: Non mangi tu?

Sam: Oh, no, non ho fame. Tanto meno di pan di via.

Frodo: Sam...

Sam: E va bene. Non ce ne rimane molto. Dobbiamo stare attenti o ci ritroveremo senza. Su, mangiate, padron Frodo. L'ho razionato. Dovrebbe bastare.

Frodo: Per cosa?

Sam: Il viaggio di ritorno.

Gollum: Venite, Hobbit. Molto vicini, ora. Molto vicini a Mordor. Luoghi non sicuri qui. Presto! Shhh!

Dal film

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re:

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Un flashback ci porta a conoscere il passato di Gollum: Smeagol e Deagol, due piccoli Hobbit, stanno pescando. Allamo di Deagol, si aggancia un pesce imponente, che butta lo Hobbit in acqua. Lo sfortunato pescatore, mentre il pesce fugge con lesca, è attirato da uno strano bagliore sul fondo: si tratta dellUnico Anello. Deagol lo raccoglie e torna a riva: non appena Smeagol lo vede, desidera immediatamente entrarne in possesso. I due si scontrano in una sfida che porta alla morte di Deagol. Smeagol, invece, diventato Portatore...Leggi di più

