Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re
Sam: Non avete dormito, padron Frodo? Io, invece, anche troppo. Dev'essere tardi.
Frodo: No. Non é tardi. Non é nemmeno mezzodì. Si fanno più buie, le giornate.
Gollum: Forza! Dobbiamo andare. Non c'è tempo.
Sam: No, prima padron Frodo deve mangiare qualcosa.
Gollum: Non c'è tempo da perdere, sciocco.
Sam: Ecco. Tenete.
Frodo: Non mangi tu?
Sam: Oh, no, non ho fame. Tanto meno di pan di via.
Frodo: Sam...
Sam: E va bene. Non ce ne rimane molto. Dobbiamo stare attenti o ci ritroveremo senza. Su, mangiate, padron Frodo. L'ho razionato. Dovrebbe bastare.
Frodo: Per cosa?
Sam: Il viaggio di ritorno.
Gollum: Venite, Hobbit. Molto vicini, ora. Molto vicini a Mordor. Luoghi non sicuri qui. Presto! Shhh!
