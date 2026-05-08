Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re
II Soldato: Mio signore.
III Soldato: Salute a te, sire.
Théoden: Grimbold, quanti sono?
Grimbold: Circa cinquecento uomini dall'Ovestfalda, mio signore.
Théoden: I Cavalieri di Acquaneve dove sono?
Gamling: Nessuno è venuto, signore.
Théoden: Seimila lance. Meno della metà di quante speravo.
Aragorn: Seimila non basteranno per spezzare le linee di Mordor.
Théoden: Ne arriveranno altri.
Aragorn: Ogni ora persa affretta la sconfitta di Gondor. Abbiamo fino all'alba, poi dobbiamo andare.
Soldato: Ehi! Buono! Buono...
Legolas: I cavalli sono irrequieti e gli uomini silenziosi.
Éomer: Si innervosiscono all'ombra della montagna.
Gimli: Quella strada, là, dove conduce?
Legolas: È la strada per il Dimholt, la porta sotto la montagna.
Éomer: Chiunque vi si avventuri non fa ritorno. Quella montagna é malvagia.
Gimli: Aragorn. Troviamo del cibo.
Éowyn: Ecco. Un vero scudiero di Rohan!
Merry: Sono pronto!
Éowyn: Oh! Ah, ah, ah, ah, ah!
Merry: Chiedo scusa. Non è così pericolosa. Non è nemmeno affilata.
Éowyn: Eh, non va bene. Non ucciderai molti Orchi con una lama smussata. Forza! Dal fabbro. Corri!
Éomer: Non dovresti incoraggiarlo.
Éowyn: Non dovresti dubitare di lui.
Éomer: Non dubito del suo cuore, ma della portata del suo braccio.
Éowyn: Perché Merry dovrebbe restare indietro? Lui ha motivo di andare in guerra quanto te. Perché non può combattere per coloro che ama?
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Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re: approfondimenti
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Breve trama del film
[da Cultura.biografieonline.it]
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