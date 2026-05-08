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Dialogo dal film Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re

I Soldato: Fate largo al Re! Fate largo!

II Soldato: Mio signore.

III Soldato: Salute a te, sire.

Théoden: Grimbold, quanti sono?

Grimbold: Circa cinquecento uomini dall'Ovestfalda, mio signore.

Théoden: I Cavalieri di Acquaneve dove sono?

Gamling: Nessuno è venuto, signore.

Théoden: Seimila lance. Meno della metà di quante speravo.

Aragorn: Seimila non basteranno per spezzare le linee di Mordor.

Théoden: Ne arriveranno altri.

Aragorn: Ogni ora persa affretta la sconfitta di Gondor. Abbiamo fino all'alba, poi dobbiamo andare.

Soldato: Ehi! Buono! Buono...

Legolas: I cavalli sono irrequieti e gli uomini silenziosi.

Éomer: Si innervosiscono all'ombra della montagna.

Gimli: Quella strada, là, dove conduce?

Legolas: È la strada per il Dimholt, la porta sotto la montagna.

Éomer: Chiunque vi si avventuri non fa ritorno. Quella montagna é malvagia.

Gimli: Aragorn. Troviamo del cibo.

Éowyn: Ecco. Un vero scudiero di Rohan!

Merry: Sono pronto!

Éowyn: Oh! Ah, ah, ah, ah, ah!

Merry: Chiedo scusa. Non è così pericolosa. Non è nemmeno affilata.

Éowyn: Eh, non va bene. Non ucciderai molti Orchi con una lama smussata. Forza! Dal fabbro. Corri!

Éomer: Non dovresti incoraggiarlo.

Éowyn: Non dovresti dubitare di lui.

Éomer: Non dubito del suo cuore, ma della portata del suo braccio.

Éowyn: Perché Merry dovrebbe restare indietro? Lui ha motivo di andare in guerra quanto te. Perché non può combattere per coloro che ama?

Dal film

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Un flashback ci porta a conoscere il passato di Gollum: Smeagol e Deagol, due piccoli Hobbit, stanno pescando. Allamo di Deagol, si aggancia un pesce imponente, che butta lo Hobbit in acqua. Lo sfortunato pescatore, mentre il pesce fugge con lesca, è attirato da uno strano bagliore sul fondo: si tratta dellUnico Anello. Deagol lo raccoglie e torna a riva: non appena Smeagol lo vede, desidera immediatamente entrarne in possesso. I due si scontrano in una sfida che porta alla morte di Deagol. Smeagol, invece, diventato Portatore...Leggi di più

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