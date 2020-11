Dialogo dal film Agente 007 Thunderball operazione tuono

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle armi

Frasi sulle donne

Commenta

Agente 007 Thunderball operazione tuono: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Agente 007 Thunderball operazione tuono:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Emilio Largo, il numero 2 dell'organizzazione criminale SPECTRE, ha in mente di dirottare, tramite un suo scagnozzo, un aereo della NATO contenente 2 bombe atomiche capaci di distruggere due metropoli inglesi o americane se non viene pagata la somma di 100 milioni di sterline.



Dopo l'arrivo a Londra del messaggio contenente i dati del riscatto, M manda a Nassau 007 (sotto sua richiesta) col compito di recuperare le bombe. James Bond troverà una alleata in Domino Vitali, amante di Largo, in cerca di vendetta nei confronti di...leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi