Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Dialogo dal film The Lincoln Lawyer

Mick Haller: Sai che diceva sempre mio padre dei clienti innocenti?

Frank Levin: No, non me l'hai mai detto.

Maggie McPherson: Che non c'è cliente più pericoloso di un innocente.

Mick: Esatto, perché se perdi e lui finisce dentro non riuscirai mai a fartene una ragione.

Dal film

The Lincoln Lawyer

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

The Lincoln Lawyer: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film The Lincoln Lawyer:

Frasi del film The Lincoln Lawyer Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Brad Furman The Lincoln Lawyer su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
L'avvocato Mickey Haller, di Los Angeles, usa per la sua attività di difensore metodi piuttosto discutibili e guida una Lincoln targata NTGUILTY (abbreviazione di "not guilty", "non colpevole").

Un giorno gli viene chiesto di difendere Louis Roulet, un ricco giovane accusato di violenze su una prostituta, il quale si dichiara ostinatamente innocente.

Dalle ricerche effettuate dal suo amico investigatore Frank Levin, sembra effettivamente emergere l'innocenza dell'imputato.

La procura distrettuale, per la quale lavora la ex...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Marisa Tomei Marisa Tomei
Matthew McConaughey Matthew McConaughey
William H. Macy William H. Macy
Michael Connelly Michael Connelly

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Scrivi un commento. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Generalmente essi avvengono quando arriviamo ad un limite. Quando abbiamo bisogno di morire e rinascere emotivamente.

Paulo Coelho

Paulo Coelho

La fantasia è un posto dove ci piove dentro.

La fantasia è un posto dove ci piove dentro.

Italo Calvino

Italo Calvino

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail