Citazione dal film Boris - Il film di Nando Martellone

Nando Martellone

Boris - Il film: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Nando Martellone e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

René Ferretti è sul set della fiction televisiva Il giovane Ratzinger, interpretata da Stanis La Rochelle. Già di per sé disilluso dall'infima qualità dello sceneggiato, il regista prende a pretesto l'ennesima imposizione dall'alto di Lopez e della rete – una scena da girare al rallentatore, in cui il futuro pontefice corre felice tra i campi – per abbandonare il progetto e lasciare il mondo della televisione. Nei mesi successivi René si ritira a vita privata, depresso e in crisi, ma proprio quando è convinto di essere ormai fuori...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi