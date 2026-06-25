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Frasi del film Boris - Il film
- Arianna [dopo aver chiuso una telefonata]: Vabbè ma tu sei un rincoglionito!
Alessandro: Perché che ho fatto?
Arianna: Cioè noi ufficialmente stiamo cercando un attore per il ruolo "faccia demmerda", te pare?
Alessandro: Ma c'era scritto sul copione.
Arianna [imitando Alessandro]: "C'era scritto sul copione", sei un rincoglionito.
Alessandro [rispondendo a telefono]: Sì, pronto, mi scusi, c'è stato un problema con... con... Ah, veramente? Scusi può ripetere un attimo per favore, non ho capito bene. [mette in vivavoce in modo che anche Arianna possa ascoltare]
Voce dal telefono: No, volevo ringraziare per la chiarezza perché ho capito subito dove volevate andare a parare. Allora io ho quattro faccia di merda di quelle diciamo classiche evergreen e poi ho un giovane trentenne promettente, Tatti Barletta, non so se lo conoscete... è una vera faccia demmerda, eh!
- Glauco [dando le istruzioni per scrivere un cinepanettone]: La cosa che dobbiamo fare è semplicissima: tutti i personaggi che prima vedevamo con occhio critico per via delle loro malefatte diventano positivi. Ladri, tangentisti, corrotti sono positivi. René voleva fare un film che scandalizzasse, che indignasse. [cambio scena] I protagonisti di Natale con la casta saranno simpaticissimi bastardi italiani abbronzati e corrotti a cui piace mettere le mani sulle tette. [girando la lavagna sul cui retro c'è un'immagine disegnata di due tette e di un sedere che scoreggia] Popi-popi. Però noi le tette le dobbiamo pensare come l'utopia di Galeano. Che diceva il grande Eduardo Galeano? Diceva che l'utopia è come l'orizzonte: tu fai due passi avanti, quello s'allontana di due passi. Tu fai tre passi e quello s'allontana di tre passi. Allora dice: a che cosa serve l'utopia? Serve a camminare. E allora, a che cosa servono le tette nel nostro film? A sbietta', a incassa', a fare i soldi. [...] Invece, bisogna partire con un... ecco, io per esempio c'ho un incipit. Che c'hai, un pezzo di carta? Scrivi. Potrebbe essere: "l'Italia è il paese che amo..."
Sceneggiatore 1: Ammazza Glauco, cioè sei veramente completo.
Glauco: Sì, sì aspetta che sennò poi me... allora, "l'Italia è il paese che amo. Qui, ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti." Be', è 'na proposta, poi, insomma, fate voi.
- Sceneggiatore 1: Le soluzioni per fare 'sto film, Renato, sono due: o fai l'impepata de cozze, oppure fai il film alla Michael Moore. E te di Michael Moore non c'hai niente. Né la credibilità, né il talento documentaristico, né il team di avvocati alle spalle.
Sceneggiatore 2: Manco la panza di Michael Moore c'hai.
Sceneggiatore 3: Manco i soldi.
[...]
Sceneggiatore 1: E quindi devi fare per forza l'impepata di cozze. Un film cioè verosimile metaforico da spacciare come storia universale. [ride]
Sceneggiatore 3: Noi, se vuoi l'impepata di cozze, in tre settimane te la scriviamo.
- Nando Martellone : Ma voi c'avete presente il film Matrix? [...] Ve faccio capì come faceva Neo, eh? Guardate, eh. Arrivava il proiettile sparato dal cattivone, un proiettile speciale. Rallenty. Primo proiettile: schivato. Secondo proiettile. A un certo punto il proiettile si avvicina a un millimetro dalla faccia e lui proprio ‐ me lo so' studiato ‐ proprio le parole precise, lui arriva il proiettile e fa: bu-cio de cu-looo! [durante il suo spettacolo teatrale E sti cazzi]
- Arianna Dell'Arti : La ristorazione è l'unica cosa seria in questo Paese. [ad Alessandro]
-
- Duccio: Allora stavo facendo i complimenti allo scenografo per il grande lavoro che ha fatto qui, che è perfetto! Vedi gli oggetti? Ogni cosa vive di luce propria. Parafrasando quel libro che non ho letto, si potrebbe dire che qui "ogni cosa è illuminata".
René: Bene, mi fa piacere... E quindi?
Duccio: E quindi non farei niente.
René: Come non faresti niente?
Duccio: No cioè... terrei le luce interne, no? Diegetiche, politiche. Cinema poetico-politico.
René: Mmh... fai vede'.
Duccio: Biascica, apri tutt.. eh, accendi le luci diegetiche.
Biascica: Diegetiche... tie'... diegetiche. [apre tutto]
- [La troupe è su un set all'aperto della fiction Il giovane Ratzinger con Stanis protagonista e tutti sembrano in attesa]
Biascica: Aoh, e allora?
Arianna: Eh... un momento. [sbuffando si avvicina ad Itala] Itala, adesso giriamo. [Itala in tutta risposta fa un rutto]
[Pochi attimi si vede un camion con Sergio e Alfredo all'esterno, come si può intuire dalla voce fuori campo all'interno del camion c'è René]
René: E io non la giro! Non me ne frega un cazzo! No Lopez, non esiste, la scena è già una merda di suo e se la giriamo al rallenty diventa irricevibile.
Lopez: Ma perché?
René: Perché fa schifo!
Lopez: Ma hai girato migliaia di scene brutte, René, non capisco qual è il problema.
René: Non la giro!
Lopez: Ti ho già detto che la rete non transige, René. A parte che la scena è bella: il giovane Ratzinger che, alla notizia della scoperta del vaccino anti-poliomielite, corre felice e lo fa al rallenty su una musica emozionante, punto e basta.
René: Ah sì?
Lopez: Tu devi fare quello che ti diciamo noi, devi girare le scene come te lo diciamo noi, capito? Altrimenti sei fuori e noi prendiamo un altro regista.
René: E io me ne vado alla concorrenza.
Lopez [ride]: Che minchia dici? La concorrenza? Ma allora non hai capito un cazzo! Questo Paese non ce l'ha una concorrenza, la concorrenza siamo noi, siamo sempre noi. Guarda, chiudi gli occhi. Dai chiudili! [René li chiude] Dai, adesso riaprili! [René li riapre] Eccola la concorrenza! [Lopez ride. Arianna apre la porta del camion dove sono i due]
Arianna: Scusate, siamo in un ritardo mostruoso. Vi prego giriamole tutte e due: una versione al rallenty e l'altra a velocità normale e poi decidete al montaggio.
Lopez: Bravissima Arianna! Ecco... No! Grazie perché mi aiuti a fare chiarezza: questa scena si gira solo al rallenty e basta, ecco.
René: Ok. [se ne va dal camion e dal set]
- Stanis La Rochelle : È morto il mio migliore amico. E con Francesco se ne va, se ne va una parte di me forse... forse la più bella. Ci tengo a raccontarvi solo questo piccolo aneddoto: qualche giorno fa, Francesco è entrato nel mio camerino. È come se avesse, uno strano presentimento. Mi ha detto, mi ha detto: "Stanis, se mi dovesse succedere qualcosa, io voglio che sia tu a fare il mio ruolo, perché sei il più grande attore che io abbia mai conosciuto". Questo mi ha detto. [rivolto al feretro] Ci penso io, Fra'. Ci penso io. [dicendo l'elegia funebre per Francesco Campo]
Frasi e dialoghi dal filmIn elenco: 50 • Pagina: 1 di 5
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