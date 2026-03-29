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Citazione dal film Perfetti sconosciuti

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta.

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Dal film

Perfetti sconosciuti

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
I coniugi Eva e Rocco invitano a casa loro a cena degli amici di vecchia data, sono gli amici di sempre: Cosimo e Bianca, Lele e Carlotta e Peppe. Eva e Rocco, al contrario di Cosimo e Bianca, novelli sposi, sono ormai una coppia in crisi. A questo va ad aggiungersi un rapporto conflittuale tra la moglie e la figlia adolescente, che predilige il rapporto con il padre.

Tuttavia non sono i soli ad avere una crisi, anche Lele e Carlotta hanno dei problemi, mentre Peppe, insegnante di educazione fisica, dopo il divorzio, non riesce né...Leggi di più

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