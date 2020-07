V'accattu i dollari!

Uomo dei dollari

Baarìa: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Uomo dei dollari e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Peppino Torrenuova è costretto a lavorare sin da piccolo dapprima come bracciante e successivamente come aiuto di un pastore, e di conseguenza abbandona la scuola.



Al termine della guerra, nel corso dell'incursione dei compaesani in una banca, riesce a rubare una piccola fortuna, con la quale acquista dei bovini che risollevano temporaneamente le condizioni della famiglia.



Inizia ad abbracciare idee comuniste e da giovanissimo si iscrive al Partito Comunista Italiano, trasformando ben presto la sua passione politica in un...leggi di più

