Aforismi
Dialogo dal film Avengers Age of Ultron

Captain America [contento di vederlo]: Fury... Brutto figlio di puttana.

Nick Fury: Uh! Baci tua madre con quella bocca?

Dal film

Avengers Age of Ultron

Avengers Age of Ultron: approfondimenti

Leggi altri dialoghi, frasi celebri e curiosità tratte dal film Avengers Age of Ultron:

Frasi del film Avengers Age of Ultron Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Joss Whedon Avengers Age of Ultron su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
A Sokovia, un paese dell'Europa orientale, gli Avengers (Tony Stark, Steve Rogers, Thor, Bruce Banner, Natasha Romanoff e Clint Barton) attaccano una base dell'HYDRA comandata dallo spietato Barone Strucker, il quale sta effettuando degli esperimenti sugli esseri umani utilizzando lo scettro di Loki. Il gruppo si scontra con due gemelli potenziati dagli esperimenti di Strucker: Pietro, in grado di correre a velocità superumane, e Wanda Maximoff, che può manipolare le menti e creare campi di energia. Dopo un duro scontro, gli Avengers...Leggi di più

