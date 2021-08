Nessuno sbaglia per sempre.

Don Carlo Gnocchi

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Commenti Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo. Commenti Facebook Non ci sono commenti. Pubblica tu il primo.

Commenta

Don Gnocchi: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Don Carlo Gnocchi e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Prima parte

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il sacerdote Don Carlo Gnocchi decide di partire per il fronte e si unisce agli alpini diretti in Albania, in qualità di padre confessore. Al fronte conosce un milite di nome Giuseppe Esposito (noto come Margherita) e parecchi bravi ragazzi, alcuni dei quali non sanno né leggere né scrivere, e per i quali sarà un supporto speciale.



Dopo aver visto l'orrore della guerra, e successivamente alla morte di un militare di cui era molto amico, Don Gnocchi decide di ritornare a...leggi di più

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi