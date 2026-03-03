Aforismi
Dialogo dal film Il Gladiatore

Commodo: Che cosa devo fare con te, sembra proprio che tu non voglia morire. Siamo poi così diversi tu e io? Anche tu togli la vita quando devi, come faccio io.

Massimo: Ho solo un'altra vita da prendere, poi avrò finito.

Commodo: Allora prendila adesso! Mi hanno detto che tuo figlio gridava come una femminuccia mentre lo inchiodavano alla croce e tua moglie gemeva come una puttana mentre abusavano di lei, ancora e ancora e ancora.

Massimo: Il tempo degli onori presto sarà finito per te, principe...

Dal film

Il Gladiatore

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
È l'anno 180 dopo Cristo quando Massimo Decimo Meridio, apprezzato e valoroso generale dell'esercito romano, guida i suoi uomini alla vittoria contro i Marcomanni nella guerra che si sta combattendo in Germania. Il successo in battaglia consente a Massimo di entrare nelle grazie di Marco Aurelio, imperatore romano gravemente ammalato che, sentendo ormai prossima la propria morte, sceglie proprio il generale come suo successore.

Preferito a Commodo, figlio di Marco Aurelio, ritenuto inadeguato rispetto al compito che gli spetta, il...Leggi di più

