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Dialogo dal film Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora

Leila Organa: Brutto idiota, presuntuoso, strapezzente e cafone!

Ian Solo: Chi è strapezzente?

Dal film

Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora

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Guerre Stellari - L'Impero colpisce ancora: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Passati due anni dalla battaglia di Yavin, Luke Skywalker, la principessa Leila Organa e Ian Solo, a capo delle forze dellAlleanza Ribelle, sono obbligate a trovare rifugio su Hoth, gelido pianeta in cui scappano per evitare la persecuzione delle armate imperiali che, come sempre comandate da Dart Fener, hanno intenzione di bloccare definitivamente i tentativi di ribellione dopo che la Morte Nera è stata distrutta.

Fener, desideroso di imprigionare i suoi nemici, ha spedito dei droidi-sonda nei confini più lontani dello spazio,...Leggi di più

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Erri De Luca

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Due strade trovai nel bosco e io, io scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso.

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Robert Frost

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