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Dialogo dal film American Beauty
Jane: Ti chiedo scusa se mio padre ha fatto lo scemo.
Angela: Non fa niente... da sempre i ragazzi sbavano per me [sospiro] hanno cominciato quando avevo dodici anni. Andavo a cena con i miei genitori, tutti i giovedì sera al Red Hopster e tutti i ragazzi a fissarmi quando entravo, sapevo quello che avevano in testa, come sapevo che i ragazzi a scuola pensavano a me facendosi una sega.
Jane: Da vomito.
Angela: No, mi piaceva! E mi piace ancora, ma se la gente che neanche conosco mi guarda e vuole scoparmi significa che sono davvero sputata per fare la modella ed è fantastico; perché non c'è niente di peggio nella vita che essere una qualunque.
Jane: Credo che diventerai una modella.
Angela: Lo so. Perché tutto quello che deve capitare, capita. Presto o tardi.
Angela: Non fa niente... da sempre i ragazzi sbavano per me [sospiro] hanno cominciato quando avevo dodici anni. Andavo a cena con i miei genitori, tutti i giovedì sera al Red Hopster e tutti i ragazzi a fissarmi quando entravo, sapevo quello che avevano in testa, come sapevo che i ragazzi a scuola pensavano a me facendosi una sega.
Jane: Da vomito.
Angela: No, mi piaceva! E mi piace ancora, ma se la gente che neanche conosco mi guarda e vuole scoparmi significa che sono davvero sputata per fare la modella ed è fantastico; perché non c'è niente di peggio nella vita che essere una qualunque.
Jane: Credo che diventerai una modella.
Angela: Lo so. Perché tutto quello che deve capitare, capita. Presto o tardi.
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