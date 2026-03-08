Aforismi
Citazione dal film Cast Away di Chuck Noland

Wilson! Wilson! Scusami! Scusami Wilson! Wilson scusami! Scusami! Wilson! Non ce la faccio! Wilson! Wilsooon!

Dal film

Cast Away
Chuck Noland

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il protagonista del film, Chuck Noland, vive a Memphis una vita appagante per il lavoro che svolge con passione come dirigente operativo della FedEx, nota e grande azienda di spedizione merci in tutto il mondo, e per l'amore ricambiato di Kelly, la sua fidanzata con cui ha intenzione finalmente di sposarsi; ma prima deve recarsi per il suo lavoro in Thailandia.

L'aereo della FedEx su cui viaggia precipita in mare e Chuck si salva approdando su un'isola deserta dove impara a sopravvivere bevendo il succo delle noci di cocco,...Leggi di più

