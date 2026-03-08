Citazione dal film Cast Away di Chuck Noland

Chuck Noland

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sulle scuse

Commenta

Cast Away: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Chuck Noland (ruolo interpretato da Tom Hanks) e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il protagonista del film, Chuck Noland, vive a Memphis una vita appagante per il lavoro che svolge con passione come dirigente operativo della FedEx, nota e grande azienda di spedizione merci in tutto il mondo, e per l'amore ricambiato di Kelly, la sua fidanzata con cui ha intenzione finalmente di sposarsi; ma prima deve recarsi per il suo lavoro in Thailandia.



L'aereo della FedEx su cui viaggia precipita in mare e Chuck si salva approdando su un'isola deserta dove impara a sopravvivere bevendo il succo delle noci di cocco,...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi