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Dialogo dal film Apocalypse Now
Col. Kilgore: È buono vero? Senti com'è buono?
Lance B. Johnson: Cosa?
Col. Kilgore: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
[Si inginocchia] Mi piace l'odore del napalm al mattino.
Una volta abbiamo bombardato una collina, per dodici ore, e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi.
Ma quell'odore... sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.
Un bel giorno questa guerra finirà. [Se ne va]
Lance B. Johnson: Cosa?
Col. Kilgore: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.
[Si inginocchia] Mi piace l'odore del napalm al mattino.
Una volta abbiamo bombardato una collina, per dodici ore, e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi.
Ma quell'odore... sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.
Un bel giorno questa guerra finirà. [Se ne va]
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[da Wikipedia]
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