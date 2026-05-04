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Dialogo dal film Apocalypse Now

Col. Kilgore: È buono vero? Senti com'è buono?

Lance B. Johnson: Cosa?

Col. Kilgore: Il napalm, lo senti? Non c'è niente al mondo che abbia questo odore.

[Si inginocchia] Mi piace l'odore del napalm al mattino.

Una volta abbiamo bombardato una collina, per dodici ore, e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi.

Ma quell'odore... sai quell'odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come... come di vittoria.

Un bel giorno questa guerra finirà. [Se ne va]

Dal film

Apocalypse Now

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
1969: la guerra del Vietnam è al suo culmine. Il capitano Benjamin L. Willard è appena tornato a Saigon. Egli è un ufficiale dell'esercito americano, dove nominalmente appartiene ai paracadutisti della 173ª Brigata Aviotrasportata. Willard è profondamente turbato dalle missioni segrete che ha svolto, ha appena divorziato dalla moglie e apparentemente non è più adeguato alla vita civile.

Due funzionari del servizio d'informazione militare, il generale Corman e il colonnello Lucas, unitamente a un civile (probabilmente un membro dei...Leggi di più

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Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta,...

Si può ritenere che la meraviglia della vita sia sempre a disposizione di ognuno in tutta la sua pienezza, anche se essa rimane nascosta, profonda, invisibile, decisamente lontana. Tuttavia c'è, e non è né ostile e né ribelle. Se la si chiama con la parola giusta, con il suo giusto nome, essa arriva. Questa è l'essenza dell'incantesimo, che non crea, bensì chiama.

Franz Kafka

Franz Kafka

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