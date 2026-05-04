Dialogo dal film Apocalypse Now

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Apocalypse Now: approfondimenti

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Breve trama del film

[da Wikipedia]

1969: la guerra del Vietnam è al suo culmine. Il capitano Benjamin L. Willard è appena tornato a Saigon. Egli è un ufficiale dell'esercito americano, dove nominalmente appartiene ai paracadutisti della 173ª Brigata Aviotrasportata. Willard è profondamente turbato dalle missioni segrete che ha svolto, ha appena divorziato dalla moglie e apparentemente non è più adeguato alla vita civile.



Due funzionari del servizio d'informazione militare, il generale Corman e il colonnello Lucas, unitamente a un civile (probabilmente un membro dei...Leggi di più

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