Aforismi
Citazione dal film Harry Potter e la pietra filosofale di Hermione Granger

Tranello del diavolo, tranello del diavolo è uno spasso mortale, ma il sole gli fa male... ma certo, il tranello del diavolo odia la luce del sole! LUMUS SOLEM!

Dal film

Harry Potter e la pietra filosofale
Hermione Granger

Harry Potter e la pietra filosofale: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Hermione Granger (ruolo interpretato da Emma Watson) e scopri di più sul film:

Frasi del film Harry Potter e la pietra filosofale

Breve trama del film

[da Cultura.biografieonline.it]
Harry Potter, orfano dei genitori James Potter e Lily Evans, viene lasciato dai professori della scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Albus Silente (si scoprirà poi essere anche il Preside di suddetta scuola) e Minerva McGranitt, e dal loro guardiacaccia, Rubeus Hagrid, davanti alla dimora degli zii materni, i Dursley, Vernon e Petunia, che vivono col figlio Dudley a Privet Drive.

Il bambino cresce in un clima ostile e viene trattato dai parenti come un estraneo, proprio per le sue origini e per l'odio e l'invidia che zia Petunia nutre nei confronti della sorella defunta.

