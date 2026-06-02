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Dialogo dal film Kung Fu Panda
Ping: Le scuse non cuociono gli spaghetti. Che cosa facevi di sopra? Tanto rumore?
Po: Oh niente, che ho fatto un sogno pazzo.
Ping: Su che cosa? Che cosa stavi sognando?
Po: Se sta...? Ehem... stavo sognando?
[Guardando la ciotola di spaghetti] Spaghetti.
Ping: Spaghetti? Davvero stavi sognando gli spaghetti?
Po: E sì! Che cosa dovrei sognare [Per errore dà gli spaghetti con una lama circolare a punta dei ninja a un cliente] Attento quella zuppa è... tagliente!
Ping: Oh giorno felice, mio figlio finalmente sogna gli spaghetti! Non sai quanto tempo ho aspettato questo momento. Questo è un segno!
Po: Un segno di cosa?
Ping: Tu sei quasi pronto che ti venga svelato l'ingrediente segreto della zuppa dell'ingrediente segreto! E poi adempirai al tuo destino e prenderai il ristorante!
Po: Oh niente, che ho fatto un sogno pazzo.
Ping: Su che cosa? Che cosa stavi sognando?
Po: Se sta...? Ehem... stavo sognando?
[Guardando la ciotola di spaghetti] Spaghetti.
Ping: Spaghetti? Davvero stavi sognando gli spaghetti?
Po: E sì! Che cosa dovrei sognare [Per errore dà gli spaghetti con una lama circolare a punta dei ninja a un cliente] Attento quella zuppa è... tagliente!
Ping: Oh giorno felice, mio figlio finalmente sogna gli spaghetti! Non sai quanto tempo ho aspettato questo momento. Questo è un segno!
Po: Un segno di cosa?
Ping: Tu sei quasi pronto che ti venga svelato l'ingrediente segreto della zuppa dell'ingrediente segreto! E poi adempirai al tuo destino e prenderai il ristorante!
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Nell'antica Cina, Po è un pigro e imbranato panda che lavora come cameriere presso il chiosco di spaghetti del padre, Mr. Ping. Il padre vorrebbe che Po prendesse il suo posto continuando la tradizione di famiglia di esperti spaghettinari, ma Po sogna di diventare un esperto di kung fu.
Un giorno, il saggio Oogway, il maestro più onorevole e forte della Cina, chiama a raccolta l'intero villaggio, poiché ha deciso di nominare il Guerriero dragone, cioè il più grande Maestro di Kung Fu. Per una serie di fortunate (o sfortunate)...Leggi di più
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