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Dialogo dal film Il marchese del Grillo
[Il marchese del Grillo ha fatto murare la bottega di un prestatore, e ha fatto mettere un vespasiano di fronte al punto dove c'era la porta. Arriva il prestatore, che non trova la bottega]
Prestatore: Ma che è? Aoh, ma... ma...
Marchese del Grillo: Aoh, ma che stà a'guardà? [orinando sul vespasiano]
Prestatore: Ma questa è la bottega mia!
Marchese del Grillo: No, intanto questa è bottega mia... che guardi zozzo? Te faccio arresta', chiamo le guardie! Pussa via!
Prestatore: Ma nun è via de li Banchi Vecchi questa?
Marchese del Grillo: Bè? A Via de' Banchi Vecchi nun se po' piscià in pace?
Prestatore: E piscia n'do te pare, ma no addosso al negozio mio.
Marchese del Grillo: A-ha, aridaje... a'mbriaco! Qui c'è un vespasiano, che negozio tuo...
Prestatore: Ma è tutto bagnato [toccando il cemento ancora fresco]
Marchese del Grillo: E certo, c'ho pisciato!
Prestatore: Che è successo... ch'è successo... ieri sera c'era!
Prestatore: Ma che è? Aoh, ma... ma...
Marchese del Grillo: Aoh, ma che stà a'guardà? [orinando sul vespasiano]
Prestatore: Ma questa è la bottega mia!
Marchese del Grillo: No, intanto questa è bottega mia... che guardi zozzo? Te faccio arresta', chiamo le guardie! Pussa via!
Prestatore: Ma nun è via de li Banchi Vecchi questa?
Marchese del Grillo: Bè? A Via de' Banchi Vecchi nun se po' piscià in pace?
Prestatore: E piscia n'do te pare, ma no addosso al negozio mio.
Marchese del Grillo: A-ha, aridaje... a'mbriaco! Qui c'è un vespasiano, che negozio tuo...
Prestatore: Ma è tutto bagnato [toccando il cemento ancora fresco]
Marchese del Grillo: E certo, c'ho pisciato!
Prestatore: Che è successo... ch'è successo... ieri sera c'era!
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell'ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria.
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