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Dialogo dal film Il marchese del Grillo

[Il marchese del Grillo ha fatto murare la bottega di un prestatore, e ha fatto mettere un vespasiano di fronte al punto dove c'era la porta. Arriva il prestatore, che non trova la bottega]

Prestatore: Ma che è? Aoh, ma... ma...

Marchese del Grillo: Aoh, ma che stà a'guardà? [orinando sul vespasiano]

Prestatore: Ma questa è la bottega mia!

Marchese del Grillo: No, intanto questa è bottega mia... che guardi zozzo? Te faccio arresta', chiamo le guardie! Pussa via!

Prestatore: Ma nun è via de li Banchi Vecchi questa?

Marchese del Grillo: Bè? A Via de' Banchi Vecchi nun se po' piscià in pace?

Prestatore: E piscia n'do te pare, ma no addosso al negozio mio.

Marchese del Grillo: A-ha, aridaje... a'mbriaco! Qui c'è un vespasiano, che negozio tuo...

Prestatore: Ma è tutto bagnato [toccando il cemento ancora fresco]

Marchese del Grillo: E certo, c'ho pisciato!

Prestatore: Che è successo... ch'è successo... ieri sera c'era!

Dal film

Il marchese del Grillo

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Nella Roma papalina del 1809 il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell'ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria.

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L'80 percento della valigia di una donna è composta da "Non si sa mai".

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