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Dialogo dal film Il marchese del Grillo
[L'amministratore mette sul tavolo davanti a Gasperino dei soldi]
Amministratore: ... e 50 paoli, ecco Eccellenza.
Gasperino: Che so' tutti mii?
Amministratore: Certo Eccellenza.
Gasperino: Mi'i posso mette dentro a sacca e facce quello che me pare?
Amministratore: Eh.. lei è il padrone... è la rendita della tenuta dei Parioli, purtroppo il grano quest'anno è andato così così.
Gasperino: [Dopo aver squadrato l'amministratore dalla testa ai piedi..] Ma che li tieni tu li conti?
Amministratore: Sono il suo umilissimo amministratore signior Marchese...
Gasperino: E fammeli vedé 'sti conti. Quanto spennemo dentro 'sta casa?!?!
Amministratore: Ma perché? Non si fida di me?!? Sono generazioni che amministriamo la sua famiglia... prima mio nonno, poi mio padre e adesso io...
Gasperino: Ma che t'offenni? Per esempio, quanto 'o pagamo er carbone? Famme sapè.
Amministratore: [Dirigendosi verso il libro contabile] Mmmh il carbone...
Gasperino: Il carbone! Quanto 'o pagamo?
Amministratore: E che possiamo pagare...
Gasperino: E che possiamo pagare? Quanto 'o pagamo?
Amministratore: Sette paoli il quintale.
Gasperino: E 'a carbonella?
Amministratore: Quattro.
Gasperino: E le fascine, pe' accenne er foco?
Amministratore: Cinque a dozzina.
Gasperino: E 'a legna?
Amministratore: E quella non la compriamo, viene dai nostri boschi... la vendiamo.
Gasperino: E quanto ce famo?
Amministratore: Dieci al quintale.
Gasperino: 'o vedi che semo coijoni?!? Ma come, compramo tutto a tre volte il prezzo corente e solo 'a legna 'a vennemo alla metà?!?! Dice nun me fido... Ho fatto bene a vedé i conti... artro che. Se tu me freghi qui, me freghi su tutto. Perciò sei un ladro; sei ladro tu, tu padre e tu nonno e io ve licenzio a tutti e tre. [Gasperino si dirige verso una porta] Aspetta 'n pò, prima da fa' fagotto dimme na cosa... Ma quer vinello che se semo bevuti giù a tavola, ma che 'o famo noi?
Amministratore: Si signore, viene dalle vigne del Mascherone.
Gasperino: Siii?!? E quanto ce n'avemo?
Amministratore: Parecchie botti di quello nuovo più quello vecchio imbottigliato.
Gasperino: E 'ndo stanno tutte ste botti e ste bottije... ortre che a casa tua?
Amministratore: Giù in cantina.
Gasperino: Allora io vado in cantina e tu te ne vai affanculo, brutto ladro.
Amministratore: ... e 50 paoli, ecco Eccellenza.
Gasperino: Che so' tutti mii?
Amministratore: Certo Eccellenza.
Gasperino: Mi'i posso mette dentro a sacca e facce quello che me pare?
Amministratore: Eh.. lei è il padrone... è la rendita della tenuta dei Parioli, purtroppo il grano quest'anno è andato così così.
Gasperino: [Dopo aver squadrato l'amministratore dalla testa ai piedi..] Ma che li tieni tu li conti?
Amministratore: Sono il suo umilissimo amministratore signior Marchese...
Gasperino: E fammeli vedé 'sti conti. Quanto spennemo dentro 'sta casa?!?!
Amministratore: Ma perché? Non si fida di me?!? Sono generazioni che amministriamo la sua famiglia... prima mio nonno, poi mio padre e adesso io...
Gasperino: Ma che t'offenni? Per esempio, quanto 'o pagamo er carbone? Famme sapè.
Amministratore: [Dirigendosi verso il libro contabile] Mmmh il carbone...
Gasperino: Il carbone! Quanto 'o pagamo?
Amministratore: E che possiamo pagare...
Gasperino: E che possiamo pagare? Quanto 'o pagamo?
Amministratore: Sette paoli il quintale.
Gasperino: E 'a carbonella?
Amministratore: Quattro.
Gasperino: E le fascine, pe' accenne er foco?
Amministratore: Cinque a dozzina.
Gasperino: E 'a legna?
Amministratore: E quella non la compriamo, viene dai nostri boschi... la vendiamo.
Gasperino: E quanto ce famo?
Amministratore: Dieci al quintale.
Gasperino: 'o vedi che semo coijoni?!? Ma come, compramo tutto a tre volte il prezzo corente e solo 'a legna 'a vennemo alla metà?!?! Dice nun me fido... Ho fatto bene a vedé i conti... artro che. Se tu me freghi qui, me freghi su tutto. Perciò sei un ladro; sei ladro tu, tu padre e tu nonno e io ve licenzio a tutti e tre. [Gasperino si dirige verso una porta] Aspetta 'n pò, prima da fa' fagotto dimme na cosa... Ma quer vinello che se semo bevuti giù a tavola, ma che 'o famo noi?
Amministratore: Si signore, viene dalle vigne del Mascherone.
Gasperino: Siii?!? E quanto ce n'avemo?
Amministratore: Parecchie botti di quello nuovo più quello vecchio imbottigliato.
Gasperino: E 'ndo stanno tutte ste botti e ste bottije... ortre che a casa tua?
Amministratore: Giù in cantina.
Gasperino: Allora io vado in cantina e tu te ne vai affanculo, brutto ladro.
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[da Wikipedia]
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