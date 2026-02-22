Citazione dal film Robin Hood di Principe Giovanni

Principe Giovanni

Resta aggiornato sulle frasi dei film Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati Questa frase è presente in: Frasi sul cantare

Commenta

Robin Hood: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Principe Giovanni e scopri di più sul film:

Breve trama del film

[da Wikipedia]

Il film è narrato dal gallo menestrello Cantagallo, il quale spiega che Robin Hood e Little John vivono nella foresta di Sherwood, rubando ai ricchi per dare ai poveri abitanti di Nottingham. Lo Sceriffo di Nottingham e i suoi soldati spesso cercano di catturare i due, ma falliscono ogni volta. Nel frattempo, il perfido Principe Giovanni e il suo assistente Sir Biss arrivano a Nottingham. Sir Biss ha ipnotizzato il fratello del Principe Giovanni, Re Riccardo, convincendolo a partire per le Crociate, permettendo al Principe Giovanni...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi