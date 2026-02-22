DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Citazione dal film Robin Hood di Principe Giovanni
Principe Giovanni
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Commenta
Robin Hood: approfondimenti
Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Principe Giovanni e scopri di più sul film:
Frasi del film Robin Hood Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Wolfgang Reitherman Robin Hood su Amazon
Breve trama del film
[da Wikipedia]
Il film è narrato dal gallo menestrello Cantagallo, il quale spiega che Robin Hood e Little John vivono nella foresta di Sherwood, rubando ai ricchi per dare ai poveri abitanti di Nottingham. Lo Sceriffo di Nottingham e i suoi soldati spesso cercano di catturare i due, ma falliscono ogni volta. Nel frattempo, il perfido Principe Giovanni e il suo assistente Sir Biss arrivano a Nottingham. Sir Biss ha ipnotizzato il fratello del Principe Giovanni, Re Riccardo, convincendolo a partire per le Crociate, permettendo al Principe Giovanni...Leggi di più
Frasi di attori o personalità celebri correlate al film