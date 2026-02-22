Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Citazione dal film Robin Hood di Principe Giovanni

La stanno cantando, eh? Beh canteranno su un'altra musica! Raddoppia le tasse! Triplica le tasse! Spremi fino all'ultima goccia questi insolenti "bifolchi canori"! [allo sceriffo di Nottingham]

Dal film

Robin Hood
Principe Giovanni

Resta aggiornato sulle frasi dei film

Iscriviti alla NEWSLETTER

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Commenta

Robin Hood: approfondimenti

Leggi le frasi di altri personaggi oltre a Principe Giovanni e scopri di più sul film:

Frasi del film Robin Hood Trama e dati sul film Locandina e poster Film di Wolfgang Reitherman Robin Hood su Amazon

Breve trama del film

[da Wikipedia]
Il film è narrato dal gallo menestrello Cantagallo, il quale spiega che Robin Hood e Little John vivono nella foresta di Sherwood, rubando ai ricchi per dare ai poveri abitanti di Nottingham. Lo Sceriffo di Nottingham e i suoi soldati spesso cercano di catturare i due, ma falliscono ogni volta. Nel frattempo, il perfido Principe Giovanni e il suo assistente Sir Biss arrivano a Nottingham. Sir Biss ha ipnotizzato il fratello del Principe Giovanni, Re Riccardo, convincendolo a partire per le Crociate, permettendo al Principe Giovanni...Leggi di più

Frasi di attori o personalità celebri correlate al film

Peter Ustinov Peter Ustinov

Altri film da cui sono tratte celebri frasi e dialoghi

Commenta questa citazione dal film. La tua opinione è importante!

Condividi una bella frase

È una cosa ben schifosa, il successo. La sua falsa somiglianza con il merito inganna gli uomini.

Victor Hugo

Victor Hugo

È tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra fa impazzire tutti.

È tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra fa impazzire tutti.

William Shakespeare

William Shakespeare

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail