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Dialogo dal film Romanzo criminale
Freddo: Preparame er conto, Libano. Io esco dar gioco.
Libanese: Non se esce da 'sto tipo de giochi, a'Fredo.
Freddo: E chi 'o stabilisce? Te? Che n'conti più un c. perché te sei vennuto ai politici.
Libanese: Guarda che io n'sapevo niente de Bologna, eh?
Freddo: 'O vedi che è come te dico io? Lo vedi? Ce usano senza manco dacce spiegazioni. Quanno c'avranno spremuti come limoni ce butteranno dentro ar secchio. Io me ne vado prima che'e'gambe mie! Vojio morì come dico io! Non come quanno dicono loro.
Libanese: Ma nun me pijià per culo!!! Nun me pijià per culo!!! A'Freddo, 'a politica n'c'entra'n'c.! Te sei bevuto er cervello pe' quella, hai sbroccato! Hai sfragnato tutto: l'amicizia, eravamo fratelli io e te. Se ne vo'annà... C'era'n'patto: pe'sempre!
Freddo: 'Ste regole ormai nun vargono più.
Libanese: 'Sta gamba vale! 'Sta gamba!!! È pe'semmpre! Io m'ha sò giocata per difendeve a te e ar Dandi, hai capito? Hai sentito quello che t'ho detto, eh? Hai capito, a'Giuda?!?
Freddo: Allora se so' Giuda damme sti trenta denari che me spettano e famola finita.
Libanese: Non se esce da 'sto tipo de giochi, a'Fredo.
Freddo: E chi 'o stabilisce? Te? Che n'conti più un c. perché te sei vennuto ai politici.
Libanese: Guarda che io n'sapevo niente de Bologna, eh?
Freddo: 'O vedi che è come te dico io? Lo vedi? Ce usano senza manco dacce spiegazioni. Quanno c'avranno spremuti come limoni ce butteranno dentro ar secchio. Io me ne vado prima che'e'gambe mie! Vojio morì come dico io! Non come quanno dicono loro.
Libanese: Ma nun me pijià per culo!!! Nun me pijià per culo!!! A'Freddo, 'a politica n'c'entra'n'c.! Te sei bevuto er cervello pe' quella, hai sbroccato! Hai sfragnato tutto: l'amicizia, eravamo fratelli io e te. Se ne vo'annà... C'era'n'patto: pe'sempre!
Freddo: 'Ste regole ormai nun vargono più.
Libanese: 'Sta gamba vale! 'Sta gamba!!! È pe'semmpre! Io m'ha sò giocata per difendeve a te e ar Dandi, hai capito? Hai sentito quello che t'ho detto, eh? Hai capito, a'Giuda?!?
Freddo: Allora se so' Giuda damme sti trenta denari che me spettano e famola finita.
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[da Wikipedia]
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