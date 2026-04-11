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Dialogo dal film Romanzo criminale

Freddo: Preparame er conto, Libano. Io esco dar gioco.

Libanese: Non se esce da 'sto tipo de giochi, a'Fredo.

Freddo: E chi 'o stabilisce? Te? Che n'conti più un c. perché te sei vennuto ai politici.

Libanese: Guarda che io n'sapevo niente de Bologna, eh?

Freddo: 'O vedi che è come te dico io? Lo vedi? Ce usano senza manco dacce spiegazioni. Quanno c'avranno spremuti come limoni ce butteranno dentro ar secchio. Io me ne vado prima che'e'gambe mie! Vojio morì come dico io! Non come quanno dicono loro.

Libanese: Ma nun me pijià per culo!!! Nun me pijià per culo!!! A'Freddo, 'a politica n'c'entra'n'c.! Te sei bevuto er cervello pe' quella, hai sbroccato! Hai sfragnato tutto: l'amicizia, eravamo fratelli io e te. Se ne vo'annà... C'era'n'patto: pe'sempre!

Freddo: 'Ste regole ormai nun vargono più.

Libanese: 'Sta gamba vale! 'Sta gamba!!! È pe'semmpre! Io m'ha sò giocata per difendeve a te e ar Dandi, hai capito? Hai sentito quello che t'ho detto, eh? Hai capito, a'Giuda?!?

Freddo: Allora se so' Giuda damme sti trenta denari che me spettano e famola finita.

Dal film

Romanzo criminale

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
Roma, fine anni sessanta, alcuni ragazzini poveri rubano un'auto e ad un posto di blocco investono un agente ma riescono a scappare ed a nascondersi nel loro rifugio, una roulotte vicino alla spiaggia, dove decidono i loro soprannomi, ed il loro destino: si chiameranno il Libano, il Dandi, il Freddo ed Il Grana; poco dopo tuttavia arriva la polizia ed essi fuggono ma vengono presi: il Libano si ferisce alla gamba, il Dandi scappa ed Andreino, vero nome de Il Grana, muore per le ferite riportate durante la corsa spericolata con l'auto...Leggi di più

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