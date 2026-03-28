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Dialogo dal film Ultimo tango a Parigi
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Ultimo tango a Parigi: approfondimenti
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Breve trama del film
[da Wikipedia]
Dopo il suicidio della moglie Rosa, il quarantacinquenne Paul, un americano trapiantato a Parigi, sembra avere smarrito ogni ragione di vita.
Vagando senza meta per la città, incontra la ventenne Jeanne in un appartamento in affitto, che i due casualmente si trovano a visitare insieme: scatta un'attrazione passionale, e i due sconosciuti hanno un amplesso nell'appartamento vuoto, che prendono come pied-à-terre e tra loro nasce una relazione di sensi nel corso della quale, ignorando tutto dell'altro partner, persino il nome,...Leggi di più
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