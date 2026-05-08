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Dialogo dal film Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Dana: E chi è Gozer?

Peter: Gozer era molto forte in Sumeria.

Dal film

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

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Breve trama del film

[da Wikipedia]
New York, 1984. Peter Venkman, Raymond Stantz ed Egon Spengler, tre ricercatori universitari in parapsicologia, studiano da tempo, ma con scarsi risultati, i fenomeni paranormali. Contattati dalla Biblioteca Pubblica di New York sulla 5ª strada, si trovano per la prima volta faccia a faccia con un ectoplasma, quello dell'ex bibliotecaria Eleanor Twitty, la "Signora in Grigio". Raccolti dei campioni, iniziano a valutare le potenzialità della scoperta, proprio mentre vengono cacciati dal rettore dell'Università per mancanza di...Leggi di più

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Non è ottimismo. E' che davvero non ho tempo per l'infelicita.

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‐ Anonimo ‐

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