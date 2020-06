Frasi del film Ghost Rider - Spirito di vendetta

I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia.

Fare il viaggio e non innamorarsi profondamente equivale a non vivere. Ma devi tentare, perché se non hai tentato non hai mai vissuto.

‐ Bill Parrish ‐

Vi presento Joe Black